Erman Toroğlu: Nadir direk kırmızı kart gördüyse hakeme küfür etmiştir
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının ilk yarısını değerlendirdi.
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