Erman Toroğlu: "Muslera Türkiye'ye gelmiş açık ara en iyi kaleci"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'ın evinde Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçı değerlendiren Erman Toroğlu, Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın Türkiye'ye gelmiş en iyi kaleci olduğunu söyledi.
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