Erman Toroğlu: Galatasaray'ın tadı yok
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray akortsuz oynuyor. Kabiliyetli oyuncuları var ama Galatasaray'ın keyfi ve tadı yok" ifadelerini kullandı.
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