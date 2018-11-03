Erman Toroğlu: Fatih Terim’e büyük bir ceza gelecek

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük ceza alacağını ifade etti. Toroğlu, ''Fatih Terim’e büyük bir ceza gelecek. Fatih Terim, hakeme karşı pek hayırlı şeyler söylememiş'' ifadelerini kullandı.