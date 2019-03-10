Erman Toroğlu: "Degaj yapsana bir dakika kalmış!"
Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Kagawa'nın 90+3'te attığı galibiyet golünde Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'yı eleştiren Toroğlu "Bir dakika kalmış maçın bitmesine. Vursana degajı. Verdi en yakındaki takım arkadaşına o da kaptırdı golü yediler" ifadelerini kullandı.
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