Erman Toroğlu: Beşiktaş'ta Medel ve Adriano da gidecek
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş'ta Medel ve Adriano da gidecek" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Lens sosyal medyayı salladı! İşte yorumlar...
- İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz planı!
- Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler!
- UEFA kulüpler sıralaması
- Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yazdı
- Beşiktaş'ta istikamet Rafael
- Beşiktaş'ta hedef Atletico Madrid'den Kalinic
- Beşiktaş'ta rota Ferreyra