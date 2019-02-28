Ender Bilgin'den Şenol Güneş yorumu
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Ender Bilgin: "Anlaşma 4 yıllık"

Ender Bilgin: "Anlaşma 4 yıllık"

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesini Ender Bilgin yorumladı. Bilgin yaptığı açıklamada "4 yıllık bir anlaşma yapıldı" dedi.

Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Malumun ilanı bu, beklenen bir gelişmeydi. 4 yıllık bir anlaşma yapıldı. Şenol Güneş 1 Haziran 2019'dan sonra görevinin başına geçecek. enol Güneş takımın başına geçene kadar Tayfur Havutçu takımın başında olacak ama takımı Şenol Güneş'le beraber hazırlayacaklar."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
28 Şubat 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN