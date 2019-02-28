Ender Bilgin'den Şenol Güneş yorumu

Ender Bilgin: "Anlaşma 4 yıllık"
Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesini Ender Bilgin yorumladı. Bilgin yaptığı açıklamada "4 yıllık bir anlaşma yapıldı" dedi.
Bilgin'in açıklamaları şöyle:
"Malumun ilanı bu, beklenen bir gelişmeydi. 4 yıllık bir anlaşma yapıldı. Şenol Güneş 1 Haziran 2019'dan sonra görevinin başına geçecek. enol Güneş takımın başına geçene kadar Tayfur Havutçu takımın başında olacak ama takımı Şenol Güneş'le beraber hazırlayacaklar."
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