Emre Kılınç ve Mert Hakan da akıma uydu! Yeni milli formayı böyle tanıttılar
A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı ağırlayacağı karşılaşma için kampta bulunan Galatasaraylı Emre Kılınç ile Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada son zamanlarda popüler olan Shoe Transition (Ayakkabı geçişi) akımıyla yeni milli formamızı tanıttılar.
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