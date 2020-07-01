Emre Bol: Ömer Bayram Emre Belözoğlu ile görüştü
A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber'de Fenerbahçe'nin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bol, Galatasaray'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu Ömer Bayram'ın Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.
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