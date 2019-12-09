Emre Bol: Kayserispor'un golünden önce faul var
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Golden önce yaşanan tartışmalı pozisyonu değerlendiren Bol, "Kayserispor'un golünden önce faul var. Aydınus, ya gözlerine ya da kalbine baktır." ifadelerini kullandı.
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