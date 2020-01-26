Emre Bol: Bugün Ersun Yanal'ı övme günü
A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının ardından Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Bugün Ersun Yanal'ı övme günü. Şimdiye kadar nasıl eleştirdiysem bugün de hakkını veririm." ifadelerini kullandı.
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