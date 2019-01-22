Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu
Fransa'nın Nantes takımından Premier Lig ekiplerinden Cardiff'e rekor fiyatla transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye taşıyan 'The Piper Malibu' isimli uçak, Manş Denizi üzerindeyken kayboldu.
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