Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu
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Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu

Fransa'nın Nantes takımından Premier Lig ekiplerinden Cardiff'e rekor fiyatla transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye taşıyan 'The Piper Malibu' isimli uçak, Manş Denizi üzerindeyken kayboldu.

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22 Ocak 2019, Salı
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