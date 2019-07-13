Eljif Elmas Napoli'de! İşte bonservis bedeli
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Eljif Elmas transferi için Napoli ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
Göktuğhan Argın'ın açıklamaları şu şekilde:
"Napoli, Eljif Elmas için özellikle son 1 haftada girişimlerini hızlandırmıştı. Eljif'in transferi için 18 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Napoli, Eljif için ilk olarak ödeyeceği fiyatın yarısını (9 milyon Euro) teklif etti ancak yönetim, Eljif Elmas'ın değerinin 20 milyon Euro olduğunu söyleyerek bu fiyatla masaya oturdu ve günler sonra yapılan pazarlıklar sonrası Napoli yönetimi ile anlaşma sağlandı. Eljif, pazartesi günü İtalya'ya sağlık konrolü ve imza için gidecektir."
ELJIF SONRASI 3-4 TRANSFER DAHA YAPILACAK
Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ilgili de bilgiler aktaran Argın, "Eljif Elmas'ın satışı sonrası Fenerbahçe, sırada bekleyen 3-4 transferi daha bitirecek. Kolarov, pazartesiden sonra İstanbul'a gelebilir. Ardından 2 transfer daha yapılacak." dedi.
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