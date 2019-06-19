Dorukhan ve Abdülkadir'in menajeri konuştu
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, iki genç futbolcuya Avrupa'dan gelen tekliflerle ilgili konuştu.
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