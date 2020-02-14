Dörtlü final heyecanı başlıyor
Basketbolda Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda dörtlü final heyecanı bugün Ankara'da yaşanacak. Yarı final ve final mücadelesi A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
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