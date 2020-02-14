Doğuş Özdemiroğlu: İyi savunma yaparak maçı kazandık
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı mağlup ederek finale yükseldi. Mücadele sonrası A Spor'a konuşan Darüşşafaka Tekfenli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, "Herkes birbirine yardım etti. Çok iyi savunma yaparak maçı kazandık. Finalde de bu savunmayı yaparak kupayı uzanacağımızı düşünüyorum." dedi.
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