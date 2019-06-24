Diagne'den sonra Mariano | Video haber
Diagne'yi gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Galatasaray yönetimi, Brezilyalı sağ bek Mariano'dan da yaklaşık 5 milyon euro'luk gelir bekliyor.
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