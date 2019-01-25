Demba Ba imzaladı! Resmen Başakşehir'de
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Demba Ba imzaladı! Resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Demba Ba ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Demba Ba: "Çok sevdiğim ülkeye geri döndüğüm için çok mutluyum. Burada çalışan herkesin profesyonelliğinden çok etkilendim. Bu da beni burada oynamak için motive etti."

Göksel Gümüşdağ: "Bonservis bedeli ödemeyeceğiz. Genelde rakam belirtmiyoruz ama mevcut rakamların seviyesinde.

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25 Ocak 2019, Cuma
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