Demba Ba imzaladı! Resmen Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Demba Ba ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Demba Ba: "Çok sevdiğim ülkeye geri döndüğüm için çok mutluyum. Burada çalışan herkesin profesyonelliğinden çok etkilendim. Bu da beni burada oynamak için motive etti."
Göksel Gümüşdağ: "Bonservis bedeli ödemeyeceğiz. Genelde rakam belirtmiyoruz ama mevcut rakamların seviyesinde.
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