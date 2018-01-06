Cenk Tosun Türkiye'ye döndü! İşte Cenk'in açıklamaları...
Cenk Tosun: Çok mutluyum. Bir yandan da üzgünüm. Beşiktaş gibi büyük bir kulübü bırakıp gittiğim için üzgünüm. Çocukluk hayalimdi Premier Lig'de oynamak.
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