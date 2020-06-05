Canlı yayında açıkladı! İşte yeni yabancı kuralı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir yabancı sınırıyla ilgili olarak, "Seneye sezon başlamadan, yabancı oyuncu konusunda kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Bu ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrası yeni kuralın ne şekilde olacağı merak edilirken A Spor yorumcusu Turgay Demir son gelişmeleri değerlendirdi. Demir, "Yeni sezonda yabancı kuralı 6+4 şeklinde olacak" dedi.
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