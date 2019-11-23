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Burak Yılmaz'dan ince gönderme!

Beşiktaş'ın Konyaspor'u Konya'da 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada maçın tek golünü kaydeden Burak Yılmaz, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz karşılaşmayı değerlendirirken "Benim için bıçak sırtı bir maçtı. Rakiplerimizden birinin dün kaybetmesinin ardından kazanıp, onların üstüne çıkmak istiyorduk. İstediğimizi aldık. Konyaspor iyi bir takım, iyi hocaları, iyi bir stadı ve iyi taraftarları var" şeklinde konuştu.

Henüz takımda oyuncuların birbirine tam anlamıyla alışamadığını kaydeden tecrübeli golcü, "Bir şeyleri tam olarak oturtamadık. Takım arkadaşlarımızla birbirimize alışamadık, oynadığımız oyuna alışamadık. Burada kimseyi suçlamıyorum. Formda olmadığınız dönemde 1-0, 1-0 kazanmak ileride işinize yarayacaktır. Şu anda çok güzel bir ortam var" ifadelerini kullandı.

"BEN TAŞTAN DEĞİLİM, DUYGULARIM VAR"
Maç öncesinde hava alanında bir taraftarın kendisine yönelik "hırsız" ithamı hatırlatılan Burak, "Ben taştan değilim, insanım. Benim de duygularım var. Kaptanım, sahaya en önde çıkanım. Dik durmak, güçlü bir karakter ortaya koymak gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım, bunu diğer takımlarda da söyledim. Hedefimiz var, sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağım. Tepkiler oluyor, biraz daha sağduyu isteyebilirim ama tüm taraftarın başımın üstünde yeri var" diye konuştu.

BURAK YILMAZDAN İNCE GÖNDERME!

Burak Yılmaz'a yöneltilen soru: Orta sahadan yeterince destek aldığını düşünüyor musun?

Burak Yılmaz: Şimdi şöyle söyleyeyim ben, bunu lütfen yanlış anlamasınlar. Mesela; başka santrforlar etkisiz oynaığı zaman istediği topları alamadı diyorlar. Ben etkisiz olduğum zaman yerin dibine giriyorum ama ona da saygım var. Orta saha falan bunlar hocamın işi.

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23 Kasım 2019 , Cumartesi
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