Burak Yılmaz ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş'ın, transferi konusunda görüşmelere başladığını duyurduğu ve dün gece siyah-beyazlıların Antalya kampına katılan Burak Yılmaz, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlıların, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Burak Yılmaz da takımla sahada yer aldı.
İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı yanına çağırarak, futbolcularıyla konuşma yaptı. Burak'ın transferiyle ilgili konuşma sonunda futbolcular, yeni takım arkadaşlarını alkışladı.
Şenol Güneş'in konuşmasının ardından siyah-beyazlı takımın Antalya'daki ilk antrenmanı başladı.
Öte yandan idman öncesinde siyah-beyazlı futbolcular takım halinde poz verdi.
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