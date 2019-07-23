Bojan Nastic Beşiktaş'a doğru
Sol bek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Belçika ekibi Genk'in 25 yaşındaki oyuncusu Nastic ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi...
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