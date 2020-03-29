Boateng ailesi karantinada böyle eğleniyor | İZLEYİN
Beşiktaş'ın yıldız ismi Kevin-Prince Boateng karantina günlerini eğlenceli geçiriyor. Ganalı futbolcu eşi ve çocuğuyla evde maç yaptı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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