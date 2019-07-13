Beşiktaş'tan yapılandırma açıklaması
Beşiktaş, mevcut finansal borçlarının 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırıldığını KAP'a bildirdi. Konuyla ilgili detaylı bilgileri A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı.
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