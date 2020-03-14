Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın 1986-87 sezonuyla ilgili kitabında yazdığı cümleler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu... Siyah beyazlılar, yazdığı dilekçede o sezon ki şampiyonluğun Galatasaray'dan alınıp kendileri lehine tescil edilmesini istedi...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Sosyal medya yıkıldı! ''Pancu Karius'tan daha iyi kaleci''
- İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler
- Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi
- Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması! Gündemi sarsan fotoğraf...
- Spor yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
- Beşiktaş İtalya'da rota değiştirdi! İşte Burak Yılmaz'ı yedekleyecek golcü
- Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinden kareler!
- İşte Sergen Yalçın'ın imza töreninden kareler...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.