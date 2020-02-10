Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması
Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu. Siyah beyazlı takım sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
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