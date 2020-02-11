Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir mesaisi sürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri Setenay Cankat aktardı.
Siyah-beyazlıların 30 dakikasını basına açık gerçekleştirdiği idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Beşiktaşlı futbolcular ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
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