Beşiktaş'ta Lens gözden çıkarıldı
Beşiktaş yönetimi, beklenen performansı gösteremeyen Jeremain Lens'in menajerinden oyuncusuna kulüp bulmasını istedi.
Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremeyen Jeremain Lens gözden çıkarıldı.
Siyah beyazlı yönetim Lens'i devre arasında tatmin edici bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmak istiyor. Bu nedenle yönetim, Hollandalı futbolcunun menajerinden oyuncusuna kulüp bulmasını talep etti.
Beşiktaş yönetiminin Lens'i isteyen kulüplerle anlaşma zemini arayacağı ve bonservis bedelinde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.
Siyah beyazlılar teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Hollandalı futbolcu için özellikle Arap Yarımadasından teklif bekliyor.
Beşiktaş 2018 yazında Sunderland'e 4 milyon euro ödeyerek Beşiktaş yönetimi, beklenen performansı gösteremeyen Jeremain Lens'in menajerinden oyuncusuna kulüp bulmasını istedi. Jeremain Lens'in bonservisini almıştı. Bu sezon 9 maçta forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, 1 asist yaptı.
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