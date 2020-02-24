Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi
Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 24. hafta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacakları maç için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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