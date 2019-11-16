Beşiktaş'ta Atiba seferberliği

36 yaşındaki futbolcunun 23 Kasım'daki mücadelede oynayıp oynamayacağı gelecek hafta belli olacak.

Bu sezon Süper Lig'de 8, Avrupa Ligi'nde 1 maç olmak üzere toplam 9 karşılaşmaya çıkan Atiba 1 de gol kaydetti...

Öte yandan Beşiktaş'ta Dorukhan ve Douglas'ın sakatlığı sürüyor.