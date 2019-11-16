Beşiktaş'ta Atiba seferberliği
Beşiktaş'ta Atiba seferberliği yaşanıyor... Denizlispor maçı sonrasında sağ alt baldır adalesinde zorlanma tespit edilen Kanadalı oyuncunun tedavisi devam ediyor. Teknik heyet ve sağlık ekibi, sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Atiba'nın 12. haftada oynanacak Konyaspor maçına yetişmesi için büyük çaba sarf ediyor.
36 yaşındaki futbolcunun 23 Kasım'daki mücadelede oynayıp oynamayacağı gelecek hafta belli olacak.
Bu sezon Süper Lig'de 8, Avrupa Ligi'nde 1 maç olmak üzere toplam 9 karşılaşmaya çıkan Atiba 1 de gol kaydetti...
Öte yandan Beşiktaş'ta Dorukhan ve Douglas'ın sakatlığı sürüyor.
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