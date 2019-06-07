Beşiktaş'ta Abdullah Avcı için imza töreni
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı için pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.
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