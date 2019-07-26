Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ın yeni transferi olan Brezilyalı sağ bek Douglas, İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...
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