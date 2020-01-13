Beşiktaş'ın 2 yıldızına teklif var! Canlı yayında açıkladı
A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına konuk olarak katılan tecrübeli yorumcu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın Kanadalı orta sahası Atiba Hutchinson için ülkesinden birkaç takımın siyah beyazlı ekibe teklif götürdüğünü, Tyler Boyd için ise MKE Ankaragücü ve Süper Lig'den bir takımın daha Beşiktaş'a teklif yaptığını açıkladı.
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