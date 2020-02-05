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Beşiktaş'a Sergen Yalçın iyi geldi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden sonra alınan Çaykur Rizespor galibiyeti camiayı ve yönetimi umutlandırdı. Kazanılan üç puan, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla çok daha fazla değerli hale geldi.

Gelecek 6 haftada üst sıraları belirleyecek kritik maçlara çıkacak Beşiktaş, Yalçın yönetiminde zirveye ortak olmayı hedefliyor.

Süper Lig'in üst sıralarında yer alan Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak siyah beyazlılar, Trabzonspor'u ise evinde ağırlayacak.

Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısında "Güvenimizin yerine gelmesi için maç kazanmalıyız" ifadelerini kullanan Sergen Yalçın'ın ekibine zorlu karşılaşmalar için özel hazırlık yaptırdığı belirtildi.

Bu hafta oynanacak Gaziantep karşılaşmasına da serinin ilk maçı gözüyle bakan 47 yaşındaki teknik direktör, takımı şampiyonluk yarışına dahil olabileceklerine inandırmak için, futbolcularla toplantılar yapıyor ve takım içinde motivasyonu sağlamaya çalışıyor.

Yeni transfer Boateng'in de kısa sürede takıma uyum sağlamasını planlayan Sergen Yalçın, Ganalı oyuncu ile yakından ilgileniyor.

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05 Şubat 2020 , Çarşamba
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