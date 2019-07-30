Beşiktaş'a sakatlık engeli
Stoke City'nın savunma oyuncusu Shawcross'un yaşadığı sakatlık, Beşiktaş'ın Indi transferini zora soktu. Bir stoperi sakatlanan İngiliz ekibi diğer stoperi Indi'yi satmaya sıcak bakmıyor.
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