Beşiktaş'a Gökhan ve Kagawa'dan kötü haber
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Beşiktaş'a Gökhan ve Kagawa'dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş yarın saat 16.00’da Kadir Has Stadı’nda Kayserispor deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Shinji Kagawa maç kadrosuna alınmadı. Kagawa'nın durumuyla ilgili A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ "Şenol Güneş, Kagawa konusunda inatlaşmıyor. Olayın bir de sağlık yönü var" ifadelerini kullanırken siyah beyazlı ekipte iki yıldızın durumuyla ilgili son gelişmeleri Hakan Gündoğar aktardı.

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01 Mart 2019 , Cuma
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