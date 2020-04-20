Beşiktaş sahaya indi!
Beşiktaş Kulübü, corona virüsü salgınından sonra ilk kez sahaya indi. Kulüp, futbolcularının 4'erli gruplar halinde antrenman yapmasına izin verdi. Siyah-beyazlı takım, 4'erli iki gruba ayrılarak antrenmanlarına başladı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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