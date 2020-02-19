Beşiktaş Mircea Lucescu'dan vazgeçti
Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu konusunda kararını verdi. Siyah-beyazlılar Rumen teknik adamdan vazgeçti. Lucescu'nun yaşından dolayı uzun vadeli planlara uymayacağı kararlaştırıldı.
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