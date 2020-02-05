Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu
Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı... Siyah beyazlılar ilk olarak kaleci transferine yöneldi. Kara Kartal, Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Karius'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
Alman kalecinin kötü performansı nedeniyle 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan siyah beyazlılar, Ajax'ta kiralık olarak forma giyen Bruno Varela'yı gündemine aldı.
Bonservisi Benfica'da olan 25 yaşındaki file bekçisi için temaslara başlayan yönetimin, Karius'un yerini Varela ile doldurmayı planladığı kaydedildi.
Altyapısında yetiştiği Benfica'nın dışında Real Valladolid ve Vitoria Setubal formaları da giyen Portekizli kaleci, bu sezon Ajax'ta sadece 2 karşılaşmada görev yaptı..
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