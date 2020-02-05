Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu

Alman kalecinin kötü performansı nedeniyle 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan siyah beyazlılar, Ajax'ta kiralık olarak forma giyen Bruno Varela'yı gündemine aldı.

Bonservisi Benfica'da olan 25 yaşındaki file bekçisi için temaslara başlayan yönetimin, Karius'un yerini Varela ile doldurmayı planladığı kaydedildi.

Altyapısında yetiştiği Benfica'nın dışında Real Valladolid ve Vitoria Setubal formaları da giyen Portekizli kaleci, bu sezon Ajax'ta sadece 2 karşılaşmada görev yaptı..