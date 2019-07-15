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Beşiktaş için Çağlar Söyüncü iddiası

Transferin sessiz ekiplerinden Beşiktaş önceliği savunmaya verdi. Geçtiğimiz sezon zirve yarışındaki takımlara kıyasla kalesinde en fazla gol gören ekip olan siyah beyazlılar Vida'nın yanına kaliteli bir stoper arayışında. Arayışlarını sürdüren Beşiktaş için? İngiliz basınından Çağlar ?Söyüncü iddiası geldi.

Enzo ?Roco ve İsimat ?Mirin'in performasından memnun olmayan Beşiktaş'ın Çağlar Söyüncü ile ilgilendiği İngiliz basınında yer aldı.

Onefootball'un haberine göre fazla forma şansı bulamadığı için türkiye'ye dönmeyi planlayan genç stoper için siyah beyazlıların kiralama teklifi yapması bekleniyor.

Filip Benkoviç'in dönüşüyle beraber Çağlar'ın ?Harry ?Maguire, Jonny Evans ve Wes Morgan ile birlikte stoper rotasyonu içerisinde forma şansı bulamayacağı belirtilen haberde oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı.

Haberde aynı zamanda 23 yaşındaki Çağlar ile ilgili kesin kararı Leicester City'nin menajeri Brendan Rogers'ın vereceği, Beşiktaş'ın şu an cevap beklediği vurgulandı.

2018 yazında 21 milyon Euro karşılığında Leicester ?City'ye transfer olan Çağlar Premier Lig'de sadece 6 maçta forma giyebildi.

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15 Temmuz 2019 , Pazartesi
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