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Beşiktaş iç transferde harekete geçiyor

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile devre arasında masaya oturmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş yönetimi bir yandan ekonomik problemleri çözmeye çalışırken, diğer yandan da transfer çalışmaları yapıyor.

Siyah beyazlılar transferde önceliği ise takım içine verdi. Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun ilk iş olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcularla masaya oturacağı öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin görüşme odasına çağıracağı ilk isimler ise siyah beyazlı kulübe transferi çok konuşulan iki futbolcu; Gökhan Gönül ve Caner Erkin olacak. Siyah beyazlıların performansından memnun olduğu iki futbolcu için devre arasında harekete geçeceği öğrenildi.

4 sezondur Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sözleşmeleri 31 mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Beşiktaş Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ü bedava kadrosuna katarken, Caner Erkin için ise Inter'e 750 bin euro bonservis bedeli ödemiştir.

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25 Kasım 2019 , Pazartesi
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