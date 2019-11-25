Beşiktaş iç transferde harekete geçiyor
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile devre arasında masaya oturmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş yönetimi bir yandan ekonomik problemleri çözmeye çalışırken, diğer yandan da transfer çalışmaları yapıyor.
Siyah beyazlılar transferde önceliği ise takım içine verdi. Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun ilk iş olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcularla masaya oturacağı öğrenildi.
Beşiktaş yönetiminin görüşme odasına çağıracağı ilk isimler ise siyah beyazlı kulübe transferi çok konuşulan iki futbolcu; Gökhan Gönül ve Caner Erkin olacak. Siyah beyazlıların performansından memnun olduğu iki futbolcu için devre arasında harekete geçeceği öğrenildi.
4 sezondur Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sözleşmeleri 31 mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Beşiktaş Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ü bedava kadrosuna katarken, Caner Erkin için ise Inter'e 750 bin euro bonservis bedeli ödemiştir.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- 3 büyüklerin transfer raporu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...
- Ahmet Nur Çebi Vida'nın sözleşmesini görünce şoke oldu! O madde...
- İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
- Sophia'dan flaş Karius itirafı!
- İşte Braga-Beşiktaş maçından kareler!
- Beşiktaş'tan çifte bomba!
- Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı!
- İşte Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi ilk 11'leri
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.