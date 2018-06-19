Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba, Medipol Başakşehir'e gitmek üzere

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Emre Akbaba, Medipol Başakşehir yolunda. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu milli yıldız için, Başakşehir teklifini yaptı ve görüşmelerde son aşamaya gelindi..