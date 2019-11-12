Beşiktaş devleri solladı
Beşiktaş ligde çıkışa geçti... Son 5 maçta 13 puan toplayan siyah-beyazlılar, zirve ile aradaki puan farkını 3'e indirdi...
Beşiktaş'ta artık yüzler gülüyor... Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, son 5 haftada toparlandı.... Sezonun ilk 6 haftasında sadece 5 puan toplayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, son 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan kazandı...
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçıyla beraber çıkışa geçti ve şampiyonluktan koptu denirken yarışa ortak oldu. Siyah-beyazlılar, son haftalarda rakiplerinin üstü üste puan kayıpları yaşamasıyla birlikte zirve ile puan farkını 3'e kadar düşürdü...
Siyah-beyazlı ekip, 1-0'lık Yukatel Denizlispor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı... Siyah-beyazlılar, evindeki son 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı.
Yeni yönetimin gelişi ve kendilerine verilen sözlerin tutulmasıyla birlikte futbolcular motivasyonunu saha içine vermeye başladı. Yeni transferlerin daha fazla katkı ve vermeye başlaması ve sakatların iyileşmesiyle Beşiktaş önümüzdeki haftalara daha umutla bakmaya başladı...
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