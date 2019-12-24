Beşiktaş da Ndiaye için devrede

Beşiktaş, Stoke City'den Badou Ndiaye'yi gündemine aldı...

Adı Trabzonspor'la anılan Senegalli oyuncu için siyah beyazlıların da girişimlere başladığı öğrenildi.

Daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Ndiaye'nin transferi için teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay verdiği belirtildi.

Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetiminin görüşmeleri hızlandıracağı kaydedildi.

Ekonomik şartlarda anlaşma sağlanması halinde Ndiaye'nin devre arası kampına kampına katılacağı gelen haberler arasında...

Beşiktaş'ta transfer komitesinin gündeminde Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala da bulunuyor...

Sezon başında kiralanan Rebocho'dan istediği katkıyı alamayan Abdullah Avcı'nın, haziran ayında Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek N'Sakala'nın transfer edilmesini istediği aktarıldı.

Stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapan 29 yaşındaki Kongolu futbolcu 2016 yılından bu yana Akdeniz temsilcisinde forma giyiyor.

N'Sakala bu sezon Süper Lig'de 14 maçta sahaya çıktı.