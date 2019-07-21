Beşiktaş 7-1 Kocaelispor | Maç özeti izle
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar ideale yakın bir 11'le çıktığı mücadeleyi 7-1 kazandı. İşte maç özeti...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'tan transfer! Boyd bekleniyordu ancak...
- Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın
- Beşiktaş'ta maaş krizi! Serbest kalacak
- Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Lewis Holtby
- Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları
- Josef de Souza'dan Beşiktaş mesajı!
- Galatasaray alacaktı ama... Fenerbahçe ve Beşiktaş resmen devrede! Son dakika transfer haberleri
- Beşiktaş Bachirou için geri sayımda
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.