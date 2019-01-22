Başakşehir Demba Ba'yı bu video ile duyurdu

Devre arası transfer döneminde Robinho'yu kadrosuna katan Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı da transfer ederek flaş bir transfere imza attı. Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı transfer ettiğini "Hoş geldin Demba ba" paylaşımıyla duyurdu.

Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Demba Ba'yı İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı.

Daha önce Beşiktaş ve Göztepe forması giyen, transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.



Medipol Başakşehir kulübü resmi twitter hesabından kısa süre önce merak uyandıran bir paylaşım yapmıştı.