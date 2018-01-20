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    Başakşehir, Bajic transferini böyle açıkladı

    Medipol Başakşehir, Udinese forması giyen Riad Bajic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

    Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, sezon başında Atiker Konyaspor'dan 5.5 milyon Euro karşılığında İtalya'nın Udinese takımına giden Riad Bajic'i kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak turuncu-lacivertli takımın forması giyecek olan Bajic, İtalya Serie A'da bu sezon 5 mücadelede görev aldı.

    VİDEO İLE AÇIKLANDI
    Medipol Başakşehir Kulübü, Riad Bajic transferini resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile açıkladı. Videoda, yeni transfer Riad Bajic, takımdaki bir başka Boşnak oyuncu Edin Visca ile hafıza oyunu oynuyor.

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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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