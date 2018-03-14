Bakan Bak: Beşiktaş hepimizi gururlandırdı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaş başkanı Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde 3-1 kaybedilen Bayern Münih karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundular.

''BEŞİKTAŞIMIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖNEMLİ BİR BAŞARI GÖSTERDİ''

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Beşiktaşımız, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı gösterdi. Bayern Münih maçlarında istediğimiz neticeyi elde edemedik. Bugün güzel bir mücadele oldu ama galibiyetle tamamlamak güzel olurdu." dedi.

Bakan Bak, sözlerine şöyle devam etti: ''Fransa'dan gelen milletvekili misafirlerimiz, seyircilere hayran kaldı. Taraftarlara teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon tüm kulüplerimizle Avrupa'da başarılı oluruz."

''ROTAMIZ ARTIK LİG''

Maç sonrası Bakan Bak ile değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş başkanı Fikret Orman: "İlk maçın sonucuna göre risk almalıydık ve aldık. Takımımız iyi bir mücadele etti. Rotamız artık lige döndü, Başakşehir maçına hazırlanacağız." dedi.