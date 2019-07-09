Atınç Nukan Beşiktaş'a dönüyor
Guimaraes'ten Tyler ?Boyd'u kadrosuna katan Beşiktaş ikinci transferini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların Redbull Leipzıg forması giyen eski futbolcusu Atınç ?Nukan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Alman ekibi tarafından serbest bırakılan oyuncuyla temasa geçtiği ve Atınç ile el sıkıştığı belirtildi.
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